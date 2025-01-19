Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 727 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 689 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эмильен Жаклен (527).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: