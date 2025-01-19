Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 727 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 689 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эмильен Жаклен (527).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 727 очков
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 689
- Эмильен Жаклен (Франция) — 527
- Эрик Перро (Франция) — 507
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 495
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 481
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 440
- Фабьен Клод (Франция) — 411
- Тарьей Бё (Норвегия) — 388
- Филипп Наврат (Германия) — 380
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