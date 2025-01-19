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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Йоханнес Бё продолжает лидировать, Легрейд — второй
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В его активе 727 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник Стурла Холм Легрейд с результатом 689 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эмильен Жаклен (527).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 727 очков
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 689
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 527
  4. Эрик Перро (Франция) — 507
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 495
  6. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 481
  7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 440
  8. Фабьен Клод (Франция) — 411
  9. Тарьей Бё (Норвегия) — 388
  10. Филипп Наврат (Германия) — 380
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