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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, Жанмонно — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, Жанмонно — вторая
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 749 очков.

Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 607 очков. Тройку сильнейших замыкает шведская спортсменка Эльвира Эберг (571).

Биталон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 749 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 607.
  3. Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
  4. Суви Минккинен (Финляндия) — 459.
  5. Жанна Ришар (Франция) — 426.
  6. Жулия Симон (Франция) — 405.
  7. Осеан Мишлон (Франция) — 404.
  8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 370.
  9. Селина Гротиан (Германия) – 362.
  10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 330.
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