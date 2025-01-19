Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, Жанмонно — вторая

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 749 очков.

Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 607 очков. Тройку сильнейших замыкает шведская спортсменка Эльвира Эберг (571).

Биталон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: