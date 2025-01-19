Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, Жанмонно — вторая
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 749 очков.
Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 607 очков. Тройку сильнейших замыкает шведская спортсменка Эльвира Эберг (571).
Биталон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 749 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 607.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 459.
- Жанна Ришар (Франция) — 426.
- Жулия Симон (Франция) — 405.
- Осеан Мишлон (Франция) — 404.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 370.
- Селина Гротиан (Германия) – 362.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) – 330.
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