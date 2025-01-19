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«Это большее, чем победа в гонке». Бё назвал момент, после которого решил уйти из спорта

«Это большее, чем победа в гонке». Бё назвал момент, после которого решил уйти из спорта
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, в какой момент принял решение завершить карьеру.

«Это своего рода головоломка, которую нужно решить. А затем мы немного поговорили, взвесив все «за» и «против». Я заметил, что когда я танцевал с детьми вокруг кухонного островка, жена улыбалась и смеялась, это было нечто большее, чем победа в гонке.

Моя жена предпочла бы, чтобы я был дома, чем, в некотором смысле, вошёл в историю. Так что это нас очень радует. У нас была жизнь, которая была немного приостановлена из-за этого вида спорта», — приводит слова Бё TV2.

Вчера, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

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