Менеджер сборной Норвегии высказался о возможной работе Й. Бё после завершения карьеры

Менеджер сборной Норвегии Пер Арне Ботнан хотел бы рассмотреть возможность присоединения пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё к команде после завершения его карьеры.

— Он сказал, что не строит никаких планов на будущее, но нам, возможно, придётся попытаться построить какие-то планы вместе с ним и попробовать извлечь пользу из его опыта после завершения карьеры.

— Может ли быть уместным предложить ему роль в ассоциации?

— Да, как он сам говорит, он страстно любит биатлон и не хочет полностью с ним расставаться. Мы дадим ему возможность хорошо завершить сезон и продолжим разговор о других вещах, — приводит слова Ботнана TV2.

В субботу, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на ранние заявления, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.