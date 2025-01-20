«Нечто из ряда вон выходящее». Джакомель — о победе в масс-старте на КМ в Рупольдинге
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Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель прокомментировал победу в масс-старте в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия).
«Это просто безумие. Нечто из ряда вон выходящее. Наша команда переживала трудные времена. Отыграться сегодня, показать всем, на что мы способны, — это здорово. У нас потрясающая команда. Невероятно.
Очень горжусь работой, которую проделал за эти годы. Горжусь всей командой: сервис-бригадой, физиотерапевтом. Все вовлечены в процесс, и это действительно большой командный результат», — приводит слова Джакомеля IBU.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
36:21.8
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+6.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+11.4
Напомним, Джакомель впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. До этого на этапах Кубка мира итальянец три раза занимал второе место.
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