Йоханнес Бё отреагировал на своё попадание на подиум после сообщения об уходе из спорта

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на своё попадание на подиум (третье место) во вчерашнем масс-старте на этапе Кубка мира после новости о скором завершении карьеры.

«Я должен признать, что за последние 24 часа произошло очень многое. Я горжусь этим местом на подиуме. Это было тяжело, была большая напряжённость. Если бы я был в лучшей форме, попытался бы ускориться на четвёртом круге. Но я был ближе к трём промахам, чем к точной стрельбе. Думаю, что хорошо, что я не ускорился в концовке», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.

Финиш Йоханнеса Бё