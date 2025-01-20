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Йоханнес Бё отреагировал на своё попадание на подиум после сообщения об уходе из спорта

Йоханнес Бё отреагировал на своё попадание на подиум после сообщения об уходе из спорта
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на своё попадание на подиум (третье место) во вчерашнем масс-старте на этапе Кубка мира после новости о скором завершении карьеры.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
36:21.8
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+6.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+11.4

«Я должен признать, что за последние 24 часа произошло очень многое. Я горжусь этим местом на подиуме. Это было тяжело, была большая напряжённость. Если бы я был в лучшей форме, попытался бы ускориться на четвёртом круге. Но я был ближе к трём промахам, чем к точной стрельбе. Думаю, что хорошо, что я не ускорился в концовке», — приводит слова Бё NRK.

Напомним, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.

Финиш Йоханнеса Бё

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