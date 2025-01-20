«Это была дань уважения». Йоханнес Бё — о поступке Самуэльссона в Рупольдинге

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё отреагировал на поступок шведа Себастиана Самуэльссона, который поддержал норвежского биатлониста во время церемонии награждения призёров масс-старта на этапе КМ в Рупольдинге. Шведский спортсмен взял микрофон и призвал трибуны к овациям в адрес Йоханнеса Бё.
«Это была настоящая дань уважения, я не ожидал этого. Обычно мы соперники на дистанции, но после гонки снова можем быть друзьями», — приводит слова Бё NRK.
Победителем масс-старта в Рупольдинге стал итальянский биатлонист Томмазо Джакомель. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, тройку сильнейших замкнул Йоханнес Бё.
Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.
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