«Это была дань уважения». Йоханнес Бё — о поступке Самуэльссона в Рупольдинге

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё отреагировал на поступок шведа Себастиана Самуэльссона, который поддержал норвежского биатлониста во время церемонии награждения призёров масс-старта на этапе КМ в Рупольдинге. Шведский спортсмен взял микрофон и призвал трибуны к овациям в адрес Йоханнеса Бё.

«Это была настоящая дань уважения, я не ожидал этого. Обычно мы соперники на дистанции, но после гонки снова можем быть друзьями», — приводит слова Бё NRK.

Победителем масс-старта в Рупольдинге стал итальянский биатлонист Томмазо Джакомель. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, тройку сильнейших замкнул Йоханнес Бё.

Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.