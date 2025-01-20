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«Это была дань уважения». Йоханнес Бё — о поступке Самуэльссона в Рупольдинге

«Это была дань уважения». Йоханнес Бё — о поступке Самуэльссона в Рупольдинге
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё отреагировал на поступок шведа Себастиана Самуэльссона, который поддержал норвежского биатлониста во время церемонии награждения призёров масс-старта на этапе КМ в Рупольдинге. Шведский спортсмен взял микрофон и призвал трибуны к овациям в адрес Йоханнеса Бё.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
36:21.8
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+6.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+11.4

«Это была настоящая дань уважения, я не ожидал этого. Обычно мы соперники на дистанции, но после гонки снова можем быть друзьями», — приводит слова Бё NRK.

Победителем масс-старта в Рупольдинге стал итальянский биатлонист Томмазо Джакомель. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, тройку сильнейших замкнул Йоханнес Бё.

Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.

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