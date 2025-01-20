«Это утомительно для психики». Тарьей Бё объяснил, почему Йоханнес не выиграл масс-старт
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о третьем месте брата Йоханнеса в масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
36:21.8
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+6.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+11.4
«Я думаю, он бы победил, если бы у него не было этого дня с пресс-конференцией об уходе из спорта. Вчера у него был достаточно приятный, но тяжёлый день. Это утомительно для психики», — приводит слова Бё-старшего NRK.
Победителем масс-старта в Рупольдинге стал итальянский биатлонист Томмазо Джакомель. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, тройку сильнейших замкнул Йоханнес Бё.
Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.
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