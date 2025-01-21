Антон Бабиков рассказал, при каком условии завершит карьеру биатлониста

Чемпион мира 2017 года, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, при условии, если попробует себя в беге на длинные дистанции.

— Я хочу стабильно добегать сезон. Я понимаю, что не всегда будет подиум, попадание в топ‑6. Но раз за это взялся, то нужно добегать. А дальше с холодной головой оценивать.

— Летом на полном серьёзе будете думать о том, что, может быть, хватит?

— Сложно что‑то сказать. Если в мае я буду участвовать в крупных беговых соревнованиях, то уже не буду готовиться как раньше. Уже не буду биатлонистом на все сто. Потому что, если ты хочешь быть биатлонистом, ты не можешь готовиться к беговому марафону в июле, — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Ранее, 19 января 2025 года, Бабиков выиграл бронзу в мужском масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества по биатлону в Рыбинске, уступив 9,9 секунды белорусу Никите Лобастову.