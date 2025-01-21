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Антон Бабиков рассказал, при каком условии завершит карьеру биатлониста

Антон Бабиков рассказал, при каком условии завершит карьеру биатлониста
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Чемпион мира 2017 года, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона, при условии, если попробует себя в беге на длинные дистанции.

— Я хочу стабильно добегать сезон. Я понимаю, что не всегда будет подиум, попадание в топ‑6. Но раз за это взялся, то нужно добегать. А дальше с холодной головой оценивать.

— Летом на полном серьёзе будете думать о том, что, может быть, хватит?
— Сложно что‑то сказать. Если в мае я буду участвовать в крупных беговых соревнованиях, то уже не буду готовиться как раньше. Уже не буду биатлонистом на все сто. Потому что, если ты хочешь быть биатлонистом, ты не можешь готовиться к беговому марафону в июле, — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Ранее, 19 января 2025 года, Бабиков выиграл бронзу в мужском масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества по биатлону в Рыбинске, уступив 9,9 секунды белорусу Никите Лобастову.

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