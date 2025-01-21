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Антон Бабиков — о молодых биатлонистах: хочется видеть в них жажду

Антон Бабиков — о молодых биатлонистах: хочется видеть в них жажду
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Чемпион мира 2017 года, четырёхкратный чемпион Европы 33-летний российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о молодом поколении спортсменов.

— Если заглянуть в топ‑10 рейтинга Союза биатлонистов России, то можно заметить, что только одному биатлонисту 24 года, а остальные старше. Ты же в 23 года завоёвывал медали на Кубке мира. Получается, что молодёжь всё ещё не на подходе?
— Недавно открыл итоги спринта и увидел, что в топ‑30 только три человека были U23. С этим нужно что‑то делать, нельзя закрывать на это глаза. Вы вспомнили мои награды в 23 года, но я не был юным спортсменом, гораздо ярче меня выступали и Максим Цветков, и Александр Логинов. Мы не были какой‑то тройкой лидеров, нас таких было много. А сейчас молодые спортсмены пропускают старты, не интересуются каждой гонкой. 23 года — это возраст, когда ты должен себя проявлять. Хочется видеть в них жажду, но я её, к сожалению, наблюдаю не у всех, — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

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