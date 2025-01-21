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«Повезло, что у меня не было гаджетов». Бабиков — о разнице поколений биатлонистов

«Повезло, что у меня не было гаджетов». Бабиков — о разнице поколений биатлонистов
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Чемпион мира 2017 года, четырёхкратный чемпион Европы 33-летний российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением о различиях между поколениями биатлонистов.

— Можно сказать, что нынешнее поколение отличается от вашего?
— Нужно искать ключик к любому поколению. Мне повезло, что у меня не было гаджетов. Но нельзя корить детей, что они сидят в гаджетах. Кто знает, как мы бы с этим боролись. Возможно, мы не победили бы в войне со всеми этими бесполезными играми. Нынешние спортсмены, их тренеры и родители должны найти путь, чтобы рациональнее использовать время. Это непростая задача, но они способны и должны это сделать. Иначе к чему мы придём? К тому, что будем оправдывать отсутствие результатов тем, что они (спортсмены) другие? Нет, во всём мире найдутся ребята, которые не будут другими, они будут другими в лучшую сторону, — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

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