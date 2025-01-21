Стали известны даты и место проведения Кубка сильнейших спортсменов по биатлону

Сборные России и Беларуси по биатлону примут участие в Альфа-Банк Кубке сильнейших спортсменов. Соревнования пройдут с 13 по 24 февраля в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Раубичах, который находится в 20 км от Минска. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

В программе соревнований запланированы спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, масс-старты и смешанные эстафеты.

Ранее Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона определились с названием турнира, он получил официальное название «Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов».