«Я хочу победить злодея». Легрейд — о желании опередить Бё

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Легрейд шуточно рассказал о желании победить Йоханнеса Бё в общем зачёте.

«Вчера был эмоциональный момент, Йоханнес много значит для меня, и это моё самое большое вдохновение, кроме того, он действительно хороший парень. Он решил пойти другим путём, оставив спорт, мне было трудно понять это, но я очень уважаю его и его выбор.

Я хочу победить его, пока я могу это сделать, он не должен оставаться на вершине. Так же, как он сделал с Мартеном (Фуркадом) в последнем сезоне француза. Я должен победить его, прежде чем он уйдёт. Я хочу победить злодея», — приводит слова Легрейда Fondo Italia.

На данный момент Легрейд занимает второе место в общем зачёте Кубка мира с отставанием в 38 очков от Йоханнеса Бё. 18 января пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Бё объявил, что завершит карьеру по окончании сезона.