Шевченко и Плицев стали победителями пролога в рамках этапа Кубка России в Дёмине
Биатлонисты Наталия Шевченко и Виктор Плицев стали победителями пролога, который прошёл в Дёмине (Ярославская область) перед стартом пятого этапа Кубка России — 2024/2025 по биатлону в формате лыжного спринта на 100 м.
В финальном забеге у женщин Шевченко обошла Киру Дюжеву. В забеге за третье место Полина Плюснина оказалась сильнее Валерии Каюмовой.
В мужском финале Плицев был быстрее Никиты Блинова. Третье место занял Андрей Вьюхин, опередив Кирилла Стрельцова.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Дёмино. Пролог. Лыжный спринт, 100 м
Женщины
- Наталия Шевченко
- Кира Дюжева
- Полина Плюснина
- Валерия Каюмова
Мужчины
- Виктор Плицев
- Никита Блинов
- Андрей Вьюхин
- Кирилл Стрельцов
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