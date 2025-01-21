Шевченко и Плицев стали победителями пролога в рамках этапа Кубка России в Дёмине

Биатлонисты Наталия Шевченко и Виктор Плицев стали победителями пролога, который прошёл в Дёмине (Ярославская область) перед стартом пятого этапа Кубка России — 2024/2025 по биатлону в формате лыжного спринта на 100 м.

В финальном забеге у женщин Шевченко обошла Киру Дюжеву. В забеге за третье место Полина Плюснина оказалась сильнее Валерии Каюмовой.

В мужском финале Плицев был быстрее Никиты Блинова. Третье место занял Андрей Вьюхин, опередив Кирилла Стрельцова.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Дёмино. Пролог. Лыжный спринт, 100 м

Женщины

Наталия Шевченко Кира Дюжева Полина Плюснина Валерия Каюмова

Мужчины