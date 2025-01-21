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Шевченко и Плицев стали победителями пролога в рамках этапа Кубка России в Дёмине

Шевченко и Плицев стали победителями пролога в рамках этапа Кубка России в Дёмине
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Биатлонисты Наталия Шевченко и Виктор Плицев стали победителями пролога, который прошёл в Дёмине (Ярославская область) перед стартом пятого этапа Кубка России — 2024/2025 по биатлону в формате лыжного спринта на 100 м.

В финальном забеге у женщин Шевченко обошла Киру Дюжеву. В забеге за третье место Полина Плюснина оказалась сильнее Валерии Каюмовой.

В мужском финале Плицев был быстрее Никиты Блинова. Третье место занял Андрей Вьюхин, опередив Кирилла Стрельцова.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Пятый этап. Дёмино. Пролог. Лыжный спринт, 100 м

Женщины

  1. Наталия Шевченко
  2. Кира Дюжева
  3. Полина Плюснина
  4. Валерия Каюмова

Мужчины

  1. Виктор Плицев
  2. Никита Блинов
  3. Андрей Вьюхин
  4. Кирилл Стрельцов
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