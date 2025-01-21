Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин объявила, что завершит карьеру в конце сезона

Швейцарская биталонистка Элиза Гаспарин в социальных сетях объявила, что завершит свою профессиональную карьеру в конце сезона-2024/2025.

«Прощай, биатлон! В конце сезона я завершу свою карьеру. Когда начинала, биатлон в Швейцарии был настолько малоизвестен, что многие даже не знали, что этот спорт объединяет лыжные гонки и стрельбу, а не бег и велоспорт. А теперь в феврале у нас даже состоится домашний чемпионат мира в Ленцерхайде. Благодарна за все годы, проведённые в этом невероятном спорте! Столько эмоций, которые никогда не забуду в своей жизни. Горжусь тем, что стала частью истории швейцарского биатлона. С домашним чемпионатом мира для меня замкнётся круг, и это станет моим прощанием с биатлоном. Мне очень интересно, что подготовило для меня будущее, но я навсегда останусь большим поклонником биатлона», – написала Гаспарин в социальных сетях.

В этом сезоне Элиза Гаспарин приняла участие в четырёх этапах Кубка мира. Лучший личный результат спортсменки – 13-е место в Рупольдинге в индивидуальной гонке.