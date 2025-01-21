Опубликован состав сборной Италии на шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце
Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) опубликовала состав национальной команды на шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.
Мужчины:
- Томмазо Джакомель;
- Лукас Хофер;
- Дидье Биона;
- Элия Дзени;
- Даниэле Каппеллари.
Женщины:
- Доротея Вирер;
- Ханна Аухенталлер;
- Ребекка Пасслер;
- Самуэла Комола;
- Микела Каррара;
- Мартина Трабукки.
В Антхольце запланированы спринт, гонка преследования и эстафета, причём мужской спринт пройдёт в субботу, а гонка преследования — в воскресенье.
Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира — 2025/2025 среди мужчин является норвежец Йоханнес Бё. Среди женщин лучшей является немка Франциска Пройс.
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