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Опубликован состав сборной Италии на шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце

Опубликован состав сборной Италии на шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце
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Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) опубликовала состав национальной команды на шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Мужчины:

Женщины:

  • Доротея Вирер;
  • Ханна Аухенталлер;
  • Ребекка Пасслер;
  • Самуэла Комола;
  • Микела Каррара;
  • Мартина Трабукки.

В Антхольце запланированы спринт, гонка преследования и эстафета, причём мужской спринт пройдёт в субботу, а гонка преследования — в воскресенье.

Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира — 2025/2025 среди мужчин является норвежец Йоханнес Бё. Среди женщин лучшей является немка Франциска Пройс.

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