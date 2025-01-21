Опубликован состав сборной Италии на шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце

Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI) опубликовала состав национальной команды на шестой этап Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Мужчины:

Томмазо Джакомель;

Лукас Хофер;

Дидье Биона;

Элия Дзени;

Даниэле Каппеллари.

Женщины:

Доротея Вирер;

Ханна Аухенталлер;

Ребекка Пасслер;

Самуэла Комола;

Микела Каррара;

Мартина Трабукки.

В Антхольце запланированы спринт, гонка преследования и эстафета, причём мужской спринт пройдёт в субботу, а гонка преследования — в воскресенье.

Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира — 2025/2025 среди мужчин является норвежец Йоханнес Бё. Среди женщин лучшей является немка Франциска Пройс.