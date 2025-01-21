Опубликован состав сборной Норвегии на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.
Мужчины:
Йоханнес Бё (лидер Кубка мира);
Стурла Холм Легрейд;
Тарьей Бё;
Вебьёрн Сёрум;
Эндре Стрёмсхейм;
Мартин Улдаль.
Женщины:
Ингрид Ландмарк Тандреволд;
Марен Ельмесет Киркеэйде;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Ида Льен;
Рагнхильд Фемстейневик.
Отметим, что такие биатлонисты, как олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шоста Кристиансен и призёр ЧМ Йоханнес Дале-Шевдал попали в резерв, они выступят на чемпионате Европы — 2025, который пройдёт с 29 января по 2 февраля в Мартелл-валь Мартелло (Италия).