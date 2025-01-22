Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Чувствую, что лучше всех понимаю его». Фуркад — о причинах завершения карьеры Бё

«Чувствую, что лучше всех понимаю его». Фуркад — о причинах завершения карьеры Бё
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, как отреагировал на завершение карьеры пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.

«Чувствую, что лучше всех понимаю его причины, потому что когда я ушёл в 2020 году, то никто не ожидал. Думаю, что причины, которые подтолкнули меня к этому, в целом такие же, как и у него. Мы оба вложили много сил в свою карьеру, у нас был похожий опыт.

Мне совсем не грустно. Когда я закончил, то не понимал грустных реакций. Для меня это была хорошая новость. Да, с его стороны есть эмоции, но это решение, которое трудно принять из-за характера изменений, которые оно влечёт за собой, однако в то же время оно также освобождает его», — приводит слова Фуркада L'equipe.

Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.

Материалы по теме
Талант из Италии расправился с Йоханнесом Бё. Норвежец уже не может бороться за золото?
Талант из Италии расправился с Йоханнесом Бё. Норвежец уже не может бороться за золото?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android