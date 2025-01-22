«Чувствую, что лучше всех понимаю его». Фуркад — о причинах завершения карьеры Бё

Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, как отреагировал на завершение карьеры пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.

«Чувствую, что лучше всех понимаю его причины, потому что когда я ушёл в 2020 году, то никто не ожидал. Думаю, что причины, которые подтолкнули меня к этому, в целом такие же, как и у него. Мы оба вложили много сил в свою карьеру, у нас был похожий опыт.

Мне совсем не грустно. Когда я закончил, то не понимал грустных реакций. Для меня это была хорошая новость. Да, с его стороны есть эмоции, но это решение, которое трудно принять из-за характера изменений, которые оно влечёт за собой, однако в то же время оно также освобождает его», — приводит слова Фуркада L'equipe.

Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.