Фуркад не рискнул выбрать лучшего биатлониста между ним, Бьорндаленом и Йоханнесом Бё

Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад сравнил достижения пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё, восьмикратного олимпийского чемпиона, норвежеца Уле-Эйнар Бьорндалена и свои.

«У всех нас очень разные качества. Думаю, что в конце Бьорндален оставит свой след на Олимпиаде, я — в общем зачёте, а Йоханнес — тем, что был самым успешным спортсменом. Никогда не рискую сравнивать, кто лучший, мы не участвуем в этом, но думаю, что исходя из того, что мы втроём показали, существует своего рода превосходство по сравнению с теми, кто отстаёт, не проявляя при этом неуважения ни к кому.

По моему мнению, у него [Йоханнеса Бё] была бы возможность оказаться в одиночестве на вершине, если бы он захотел продолжить ещё на один год, возможно, как это сделал я, остановившись чуть раньше, что многим показалось последовательным. Он показывает, что никогда не пытался выделиться, и в этом его подходе вижу себя", — приводит слова Фуркада Lequipe.