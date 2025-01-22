Эрик Перро — о Йоханнесе Бё: буду наслаждаться им в его последних гонках

Чемпион мира 2024 года французский биатлонист Эрик Перро поделился мнением об уходе Йоханнеса Бё из спорта.

«Конечно, такой уход оставляет пробел. В начале моей карьеры мне посчастливилось участвовать в гонках с легендой из топ-3 в истории биатлона. Это огромная честь для меня. Это позволило мне многому научиться, наблюдая за ним и участвуя в гонках с ним. Мне даже удалось победить его один или два раза из всех тех случаев, когда он нас побеждал влёгкую! Я буду наслаждаться им в его последних гонках», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.