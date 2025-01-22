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Эльвира Эберг может пропустить этап Кубка мира в Антхольце

Эльвира Эберг может пропустить этап Кубка мира в Антхольце
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг рискует не выступить на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт на этой неделе в Антхольце (Италия). Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

«Этот сезон американских горок продолжает таким быть, потому что сегодня я проснулась с симптомами приближающейся простуды. Не хочу рисковать своим здоровьем на этой стадии сезона, поэтому маловероятно, что буду участвовать в гонках на этой неделе», — написала спортсменка.

Эльвира Эберг занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. Первая гонка на этапе в Антхольце, женский спринт, пройдёт завтра, 23 января.

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