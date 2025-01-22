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Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Антхольце

Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Антхольце
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Завтра, 23 января, в итальянском Антхольце начнётся шестой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Кубок мира по биатлону — 2024/2025. 6-й этап, Антхольц (Италия). Расписание гонок

23 января:
16:30 — спринт 7,5 км, женщины.

24 января:
16:30 — спринт 10 км, мужчины.

25 января:
15:00 — гонка преследования 10 км, женщины;
16:55 — эстафета 4х7,5 км, мужчины.

26 января:
14:05 — эстафета 4х6 км, женщины;
16:45 — гонка преследования 12,5 км, мужчины.

Напомним, лидерами общего зачёта в сезоне-2024/2025 являются норвежец Йоханнес Бё и немка Франциска Пройс.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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