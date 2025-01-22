Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Антхольце

Завтра, 23 января, в итальянском Антхольце начнётся шестой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Кубок мира по биатлону — 2024/2025. 6-й этап, Антхольц (Италия). Расписание гонок

23 января:

16:30 — спринт 7,5 км, женщины.

24 января:

16:30 — спринт 10 км, мужчины.

25 января:

15:00 — гонка преследования 10 км, женщины;

16:55 — эстафета 4х7,5 км, мужчины.

26 января:

14:05 — эстафета 4х6 км, женщины;

16:45 — гонка преследования 12,5 км, мужчины.

Напомним, лидерами общего зачёта в сезоне-2024/2025 являются норвежец Йоханнес Бё и немка Франциска Пройс.