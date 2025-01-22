Кубок мира по биатлону, 6-й этап, спринт, женщины: во сколько начало, стартовый лист

В четверг, 23 января, в итальянском Антхольце откроется шестой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начнёт программу этапа спринтерская гонка у женщин, которая запланирована на 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых биатлонисток.

Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Женщины, спринт 7,5 км. Стартовый лист:

12. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

36. Ханна Эберг (Швеция).

40. Суви Минккинен (Финляндия).

42. Жанн Ришар (Франция).

44. Франциска Пройс (Германия).

46. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

48. Доротея Вирер (Италия).

50. Лу Жанмонно (Франция).

52. Марен Киркеэйде (Норвегия).

54. Эльвира Эберг (Швеция).

56. Жулия Симон (Франция).

59. Анастасия Кузьмина (Словакия).

64. Селина Гротиан (Германия).

66. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).