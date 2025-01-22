Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, 6-й этап, спринт, женщины: во сколько начало, стартовый лист

Кубок мира по биатлону, 6-й этап, спринт, женщины: во сколько начало, стартовый лист
Ханна Эберг
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 23 января, в итальянском Антхольце откроется шестой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начнёт программу этапа спринтерская гонка у женщин, которая запланирована на 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых биатлонисток.

Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Женщины, спринт 7,5 км. Стартовый лист:

12. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
36. Ханна Эберг (Швеция).
40. Суви Минккинен (Финляндия).
42. Жанн Ришар (Франция).
44. Франциска Пройс (Германия).
46. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
48. Доротея Вирер (Италия).
50. Лу Жанмонно (Франция).
52. Марен Киркеэйде (Норвегия).
54. Эльвира Эберг (Швеция).
56. Жулия Симон (Франция).
59. Анастасия Кузьмина (Словакия).
64. Селина Гротиан (Германия).
66. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Материалы по теме
Расписание 6-го этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Антхольце
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android