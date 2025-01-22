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Кубок России по биатлону, пятый этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

Кубок России по биатлону, пятый этап: расписание гонок, где смотреть трансляции
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В четверг, 23 января, в Дёмине начнётся пятый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В его рамках пройдут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и масс-старты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.

Кубок России по биатлону — 2024/2025. 4-й этап, Дёмино (время — московское):

23 января:
11:00 — индивидуальная гонка 20 км, мужчины;
14:00 — индивидуальная гонка 15 км, женщины.

25 января:
10:00 — спринт 10 км, мужчины;
13:50 — спринт 7,5 км, женщины.

26 января:
11:30 — масс-старт 15 км, мужчины.
14:30 — масс-старт 12,5 км, женщины.

Показ гонок в прямом эфире осуществляют телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2024/2025
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