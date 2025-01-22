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«Это просто дерьмо». Норвежский биатлонист — о непопадании в состав на ЧМ-2025

«Это просто дерьмо». Норвежский биатлонист — о непопадании в состав на ЧМ-2025
Йоханнес Дале-Шевдал
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Победитель этапов Кубка мира по биатлону Йоханнес Дале-Шевдал прокомментировал непопадание в итоговую заявку сборной Норвегии на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

– Во-первых, это очень скучно. Это просто дерьмо. То была главная цель перед сезоном.

— Когда вы об этом узнали?
— Мне сообщили об этом вскоре после масс-старта в Рупольдинге. Всё, что нам нужно было сделать, это собрать чемоданы и отправиться в горы. Теперь речь идёт о том, чтобы попытаться перестроиться и обрести мотивацию, — приводит слова спортсмена TV2.

Состав сборной Норвегии был объявлен перед шестым этапом КМ в Антхольце (Италия). В мужской части главного старта сезона планируется выступление братьев Бё, Стурлы Холма Легрейда, Вебьёрна Сёрума, Эндре Стрёмсхейма и Мартина Улдаля.

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