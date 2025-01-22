В Норвегии заявили о рекорде продаж билетов на последнюю гонку в карьере Йоханнеса Бё

В Холменколлене установлен рекорд продаж билетов на заключительную гонку в карьере пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё, которая пройдёт в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Об этом заявил организатор лыжного фестиваля, который проводится одновременно с международным стартом.

Финальную гонку Бё-младший должен пробежать в воскресенье, 23 марта. На масс-старт за один день было продано 3 тыс. билетов.

«Здорово, что так много людей хотят пережить ещё один исторический момент в Холменколлене. Мы с нетерпением ждём момента, чтобы с достоинством попрощаться с этим выдающимся спортсменом», — приводит слова Стефана Маркса NRK.

Этап КМ в Холменколлене пройдёт с 21 по 23 марта.