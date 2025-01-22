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Томмазо Джакомель рассказал, какой результат ждёт от себя на домашнем этапе КМ в Антхольце

Томмазо Джакомель рассказал, какой результат ждёт от себя на домашнем этапе КМ в Антхольце
Томмазо Джакомель
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Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель высказался об ожиданиях от выступления на трассе в Антхольце, где через год пройдёт Олимпиада-2026. Завтра, 23 января, там начнётся шестой этап КМ-2024/2025.

«Трасса немного изменилась, появилось новое здание, а в целом — всё как прежде. Это просто меняет подход к финишу. Но я всё равно не думаю об Олимпиаде, и это не сильно на меня влияет.

Цели на эти гонки? Надеюсь повторить то, что у меня получилось в Рупольдинге, а потом, конечно, и на чемпионате мира. Но до ЧМ ещё три гонки, так что посмотрим», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Ранее Джакомель одержал первую в карьере личную победу на Кубке мира, став первым в масс-старте на пятом этапе в немецком Рупольдинге.

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