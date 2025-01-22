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КР по биатлону, 5-й этап, мужчины, индивидуальная гонка: во сколько начнётся, где смотреть

КР по биатлону, 5-й этап, мужчины, индивидуальная гонка: во сколько начнётся, где смотреть
Карим Халили
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В четверг, 23 января, в Дёмине начнётся пятый этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025. В его рамках пройдут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и масс-старты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовым листом мужской гонки на 20 км.

Отметим, что гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало трансляции запланировано на 11:00 мск.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Мужчины, индивидуальная гонка 20 км. Стартовый лист (частично):

2. Кирилл Стрельцов.
10. Александр Логинов.
12. Кирилл Бажин.
16. Александр Корнев.
17. Максим Цветков.
18. Эдуард Латыпов.
21. Антон Смольский (Беларусь).
24. Евгений Сидоров.
27. Ильназ Мухамедзянов.
28. Александр Поварницын.
35. Антон Бабиков.
41. Карим Халили.
44. Даниил Серохвостов.
45. Никита Поршнев.
46. Дмитрий Лазовский (Беларусь).
53. Денис Иродов.
68. Евгений Емерхонов.

Календарь Кубка России по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2024/2025
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