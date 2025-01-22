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КР по биатлону, 5-й этап, женщины, индивидуальная гонка: во сколько начало, где смотреть

22 января в Дёмине в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону — 2024/2025 состоится женская индивидуальная гонка. Прямой эфир покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена». Начало гонки в 14:00 мск.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, пятый этап, Дёмино. Женщины, индивидуальная гонка 15 км. Стартовый лист (частично):

1. Кристина Резцова.

4. Анна Сола (Беларусь).

5. Полина Плюснина.

6. Анастасия Шевченко.

7. Анастасия Халили.

11. Елизавета Каплина.

12. Виктория Метеля.

16. Ульяна Нигматуллина.

18. Наталия Шевченко.

21. Екатерина Мошкова.

23. Ирина Казакевич.

26. Динара Смольская (Беларусь).

28. Виктория Сливко.

37. Тамара Дербушева.

39. Полина Шевнина.

42. Кира Дюжева.