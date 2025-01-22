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Данило Ритмюллер пропустит шестой этап Кубка мира в Антхольце из-за проблем со здоровьем

Данило Ритмюллер пропустит шестой этап Кубка мира в Антхольце из-за проблем со здоровьем
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Немецкий биатлонист Данило Ритмюллер не выступит на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия) из-за проблем со здоровьем по рекомендации врача. Об этом сообщила пресс-служба немецкой команды в социальных сетях.

«Цель Данило — избежать риска перегрузок. В последние дни он прошёл различные обследования, и некоторые данные дали нам понять, что нельзя недооценивать риск выступлений на такой высоте. Поэтому Данило отправится в Риднаун, где будет работать индивидуально. В свою очередь, в команду на Кубок мира вернётся Давид Зобель с чемпионата Европы», — написано в сообщении немецкой команды в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Ритмюллер завоевал серебряную медаль в масс-старте на третьем этапе КМ во французском Анси.

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