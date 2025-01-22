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«Это правильный поступок». Марте Рёйселанд — о решении Йоханнеса Бё уйти из спорта

«Это правильный поступок». Марте Рёйселанд — о решении Йоханнеса Бё уйти из спорта
Марте Рёйселанд
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд заявила, что отнеслась с пониманием к внезапному решению Йоханнеса Бё завершить карьеру.

«Как человек, который ставит семью на первое место, я понимаю его желание проводить больше времени с женой и детьми. Это правильный поступок. Насколько я понимаю, он принял решение во время рождественских каникул и ждал подходящего момента.

Йоханнес дважды решал сделать перерыв, но не насовсем: когда в сезоне-2019/2020 у него родился первенец Густав и после зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Мне тоже нужно было отдохнуть перед чемпионатом мира и ОИ. Со стороны может показаться, что сезон в биатлоне очень долгий, если участвовать во всех соревнованиях, включая эстафеты. Однако перерывы необходимы не только для физического восстановления, но и для повышения точности стрельбы. Крайне важно планировать перерывы. Если вы собираетесь сделать перерыв, важно тщательно всё обдумать. Что касается Йоханнеса, он настолько талантлив, что ему подходит практически любой подход по этому вопросу», — приводит слова Рёйселанд пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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