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Рёйселанд рассказала, кто из биатлонисток может выиграть Кубок мира в сезоне-2024/2025

Рёйселанд рассказала, кто из биатлонисток может выиграть Кубок мира в сезоне-2024/2025
Марте Рёйселанд
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд высказалась о претендентках на победу в общем зачёте сезона-2024/2025. Она высоко оценила шансы немецкой спортсменки Франциски Пройс.

«Франциска впечатлила меня, особенно в Рупольдинге, где она уверенно отыгралась после спада формы в Оберхофе. Она мой главный претендент на титул. Её стабильность и умение подниматься на подиум делают её сильным соперником. С другой стороны, всегда опасна, когда чувствует приближение победы, Эльвира [Эберг]. Её стрельба временами может быть нестабильной, но шансы далеко не исчерпаны. Что касается Лу [Жанмонно], то у неё будет прекрасная возможность реабилитироваться в Антхольце после разочаровывающего масс-старта [в Рупольдинге]. Француженки хорошо выступают на большой высоте, и я не сомневаюсь, что Лу покажет себя в Южном Тироле», — приводит слова Рёйселанд пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Лидером общего зачёта на данный момент является немка Франциска Пройс.

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