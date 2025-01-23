Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Дёмино, Латыпов — второй

Биатлонист Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Дёмино. Спортсмен преодолел дистанцию за 52.22,2, допустив один промах на четырёх рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием 26,3 секунды, допустив три промаха. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев с двумя промахами (+30,0).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.

Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины:

Карим Халили — 52.22,2 (один промах). Эдуард Латыпов — отставание 26,3 (3). Никита Поршнев +30,0 (2). Рустам Каюмов +44,3 (2). Александр Корнев +52,8 (2). Александр Поварницын +1.19,0 (2).