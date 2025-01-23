Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Дёмино, Латыпов — второй
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Биатлонист Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Дёмино. Спортсмен преодолел дистанцию за 52.22,2, допустив один промах на четырёх рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием 26,3 секунды, допустив три промаха. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев с двумя промахами (+30,0).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
23 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Идёт
1
Саид Каримулла Халили
Москва
52:22.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+26.3
3
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+30.0
Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.
Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины:
- Карим Халили — 52.22,2 (один промах).
- Эдуард Латыпов — отставание 26,3 (3).
- Никита Поршнев +30,0 (2).
- Рустам Каюмов +44,3 (2).
- Александр Корнев +52,8 (2).
- Александр Поварницын +1.19,0 (2).
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