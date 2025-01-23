Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Дёмино, Латыпов — второй

Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Дёмино, Латыпов — второй
Комментарии

Биатлонист Карим Халили одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Дёмино. Спортсмен преодолел дистанцию за 52.22,2, допустив один промах на четырёх рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием 26,3 секунды, допустив три промаха. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев с двумя промахами (+30,0).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
23 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Идёт
1
Саид Каримулла Халили
Москва
52:22.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+26.3
3
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+30.0

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.
Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины:

  1. Карим Халили — 52.22,2 (один промах). 
  2. Эдуард Латыпов — отставание 26,3 (3). 
  3. Никита Поршнев +30,0 (2).
  4. Рустам Каюмов +44,3 (2).
  5. Александр Корнев +52,8 (2).
  6. Александр Поварницын +1.19,0 (2). 
Материалы по теме
Фото
Объекты Российско-китайских молодёжных зимних игр
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android