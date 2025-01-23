Жюстин Бреза-Буше приняла участие в акции Дмитрия Пидручного по поддержке школ Украины

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше поддержала акцию украинца Дмитрия Пидручного, который собирает нагрудники биатлонистов с целью их продажи для финансирования школ в его стране.

Бреза-Буше передала Пидручному два своих нагрудника, в которых участвовала на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Оберхофе, для акции. Для того чтобы стать участником лотереи, в результате которой будут определены обладатели нагрудников французской биатлонистки, необходимо оплатить донат в размере € 5.

Фото: Из личного архива Дмитрия Пидручного

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё и швед Себастиан Самуэльссон также приняли участие в акции поддержки школ Украины.