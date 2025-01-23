Эльвира Эберг не выступит на этапе Кубка мира в Антхольце

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг пропустит шестой этап Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт на этой неделе в Антхольце (Италия), из-за простуды. Об этом сообщил тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас.

«Она чувствует себя не лучше, поэтому мы приняли решение, что она не будет выступать в эти выходные. Нам нужно быть особенно осторожными на большой высоте, сейчас основное внимание уделяется её полному выздоровлению», — приводит слова Лукаса SVT.

Эльвира Эберг занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. Этап в Антхольце является последним перед чемпионатом мира в Ленцерхайде (Швейцария), который стартует 12 февраля.