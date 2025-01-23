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Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Дёмино

Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Дёмино
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Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмино (Ярославская область). Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 45.01,3, допустив два промаха на четырёх рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
23 января 2025, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
45:01.3
2
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+22.3
3
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+23.3

Второе место заняла Анастасия Шевченко с отставанием 22,3 секунды и одной осечкой в стрельбе. Тройку призёров замкнула Виктория Метеля с одним промахом (+23,3).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.
Индивидуальная гонка 15 км. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Тюменская область) - 45.01,3 (2 промаха).
  2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — отставание 22,3 (1).
  3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) +23,3 (1).
  4. Динара Смольская (Беларусь) +26,1 (2).
  5. Тамара Дербушева (Свердловская область) +44,5 (0).
  6. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.39,4 (3).
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