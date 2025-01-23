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Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Дёмино

Биатлонистка Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 в Дёмино (Ярославская область). Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 45.01,3, допустив два промаха на четырёх рубежах.

Второе место заняла Анастасия Шевченко с отставанием 22,3 секунды и одной осечкой в стрельбе. Тройку призёров замкнула Виктория Метеля с одним промахом (+23,3).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025, 5-й этап, Дёмино.

Индивидуальная гонка 15 км. Женщины: