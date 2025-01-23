Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Белорусские биатлонисты пропустят гонки на Кубке России из-за выборов президента

Белорусские биатлонисты пропустят гонки на Кубке России из-за выборов президента
Комментарии

Белорусские биатлонисты пропустят оставшиеся гонки на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 в Дёмине из‑за выборов президента страны. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Белорусы отправляются выбирать президента страны, и мы их не увидим в грядущие выходные», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Выборы президента Беларуси пройдут в воскресенье, 26 января. В субботу, 25 января, на этапе в Ярославской области состоятся спринтерские гонки, в воскресенье, 26 января, – масс‑старты.

Белорусы, как и россияне, не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Они принимают участие на турнирах в России.

Материалы по теме
Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на Кубке России в Дёмине, Латыпов — второй
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android