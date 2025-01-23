Белорусские биатлонисты пропустят гонки на Кубке России из-за выборов президента

Белорусские биатлонисты пропустят оставшиеся гонки на пятом этапе Кубка России — 2024/2025 в Дёмине из‑за выборов президента страны. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Белорусы отправляются выбирать президента страны, и мы их не увидим в грядущие выходные», – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Выборы президента Беларуси пройдут в воскресенье, 26 января. В субботу, 25 января, на этапе в Ярославской области состоятся спринтерские гонки, в воскресенье, 26 января, – масс‑старты.

Белорусы, как и россияне, не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Они принимают участие на турнирах в России.