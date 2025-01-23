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Женщины. 7.5 км Спринт
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Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Француженка Лу Жанмонно выиграла спринт на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Француженка Лу Жанмонно выиграла спринт на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Лу Жанмонно
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала победу в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Ей удалось закрыть все мишени на двух огневых рубежах. Отметим, что это уже четвёртая личная победа спортсменки в текущем сезоне.

Второе место досталось немецкой биатлонистке Селине Гротиан, которая также была точна во время стрельбы, но отстала от лидера на 7,2 секунды. Тройку призёров замкнула её соотечественница лидер общего зачёта Франциска Пройс.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, шестой этап, Антхольц. Спринт 7,5 км. Женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 38.13,4 (0 промахов).
2. Селина Гротиан (Германия) — отставание 7,2 (0).
3. Франциска Пройс (Германия) +16,7 (0).
4. Доротея Вирер (Италия) +28,0 (1).
5. Жулия Симон (Франция) +38,0 (1).
6. Жанна Ришар (Франция) +40,9 (0).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:09.5
2
Селина Гротиан
Германия
+7.2
3
Франциска Пройс
Германия
+16.7
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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