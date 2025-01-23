У Тандреволд порвался ремень по ходу спринта в Антхольце. Она несла винтовку на плече
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С неприятным обстоятельством столкнулась четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд во время спринта на шестом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:09.5
2
Селина Гротиан
Германия
+7.2
3
Франциска Пройс
Германия
+16.7
На подходе ко второму огневому рубежу (стойка) у Тандреволд порвался ремень от винтовки, до стрельбища ей пришлось нести оружие на плече. Позднее Ингрид всё же удалось взять у тренеров запасную винтовку.
Фото: скриншот из трансляции
На момент написания новости Тандреволд на финише занимала 21-ю строчку с одним промахом. Напротив её имени значится *. Предположительно, норвежке может грозить штраф за опасное обращение с винтовкой.
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