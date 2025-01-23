У Тандреволд порвался ремень по ходу спринта в Антхольце. Она несла винтовку на плече

С неприятным обстоятельством столкнулась четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд во время спринта на шестом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).

На подходе ко второму огневому рубежу (стойка) у Тандреволд порвался ремень от винтовки, до стрельбища ей пришлось нести оружие на плече. Позднее Ингрид всё же удалось взять у тренеров запасную винтовку.

Фото: скриншот из трансляции

На момент написания новости Тандреволд на финише занимала 21-ю строчку с одним промахом. Напротив её имени значится *. Предположительно, норвежке может грозить штраф за опасное обращение с винтовкой.