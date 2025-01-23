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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство после победы Жанмонно

Немецкая биатлонистка бронзовый призёр ОИ-2022 Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после бронзы в женском спринте Антхольца. В её активе 814 очков.

На втором месте по-прежнему француженка Лу Жанмонно, которой удалось приблизиться к сопернице после триуфма в спринте 23 января. На данный момент она заработала 697 очков.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

1. Франциска Пройс (Германия) — 814 очков.

2. Лу Жанмонно (Франция) — 697.

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 571.

4 (5). Жанна Ришар (Франция) — 471.

5 (4). Суви Минккинен (Финляндия) — 459.

6. Жулия Симон (Франция) — 455.

7. Осеан Мишлон (Франция) — 445.

8 (9). Селина Гротиан (Германия) – 437.

9 (8). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 395.

10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 359.