Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство после победы Жанмонно

Немецкая биатлонистка бронзовый призёр ОИ-2022 Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после бронзы в женском спринте Антхольца. В её активе 814 очков.
На втором месте по-прежнему француженка Лу Жанмонно, которой удалось приблизиться к сопернице после триуфма в спринте 23 января. На данный момент она заработала 697 очков.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
1. Франциска Пройс (Германия) — 814 очков.
2. Лу Жанмонно (Франция) — 697.
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
4 (5). Жанна Ришар (Франция) — 471.
5 (4). Суви Минккинен (Финляндия) — 459.
6. Жулия Симон (Франция) — 455.
7. Осеан Мишлон (Франция) — 445.
8 (9). Селина Гротиан (Германия) – 437.
9 (8). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 395.
10. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 359.