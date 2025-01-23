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Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция упрочила лидерство, Германия — вторая

Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция упрочила лидерство, Германия — вторая
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Женская сборная Франции по биатлону упрочила лидерство в зачёте Кубка наций в сезоне-2024/2025. «Трёхцветные» по итогам 14 стартов, идущих в классификацию, заработали 4901 очко.

На втором по-прежнему располагается сборная Германии (4579 очков), а третье место занимает команда Швеции (4418).

Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2024/2025. Женщины:

1. Франция – 4901 очко.
2. Германия – 4579.
3. Швеция – 4418.
4. Норвегия – 4225.
5. Швейцария – 3747.
6 (7). Италия – 3653.
7 (6). Австрия – 3585.
8. Финляндия – 3414.
9. Украина – 3397.
10. Чехия – 3334.

23 января француженка Лу Жанмонно одержала победу в спринте на шестом этапе КМ-2024/2025 в итальянском Антхольце. Второе и третье места заняли немецкие спортсменки — Селина Гротиан и Франциска Пройс.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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