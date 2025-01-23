Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Халили выложила трогательный пост после победы супруга на Кубке России

Анастасия Халили выложила трогательный пост после победы супруга на Кубке России
Анастасия Халили
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили поздравила Карима Халили с победой в индивидуальной гонке в рамках Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Она выложила трогательный пост в своём телеграм-канале, сопроводив текст фотографией супруга с игрушечным лосём в руке.

«Герой сегодняшней гонки. Как же я рада и горжусь», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Карим Халили

Карим Халили

Фото: biathlonrus.com

Сегодня, 23 января, Карим Халили стал первым в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Дёмине. Спортсмен преодолел дистанцию за 52.22,2, допустив один промах на четырёх рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием 26,3 секунды, допустив три промаха. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев с двумя промахами (+30,0).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Этап 5, Дёмино
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
23 января 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
52:22.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+26.3
3
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+30.0
Материалы по теме
Сливко вырвала золото после сумасшедшего рывка. Как она отыграла 30 секунд за круг?!
Сливко вырвала золото после сумасшедшего рывка. Как она отыграла 30 секунд за круг?!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android