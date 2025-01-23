Анастасия Халили выложила трогательный пост после победы супруга на Кубке России

Российская биатлонистка Анастасия Халили поздравила Карима Халили с победой в индивидуальной гонке в рамках Кубка России — 2024/2025 в Дёмине (Ярославская область). Она выложила трогательный пост в своём телеграм-канале, сопроводив текст фотографией супруга с игрушечным лосём в руке.
«Герой сегодняшней гонки. Как же я рада и горжусь», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.
Карим Халили
Фото: biathlonrus.com
Сегодня, 23 января, Карим Халили стал первым в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка России в Дёмине. Спортсмен преодолел дистанцию за 52.22,2, допустив один промах на четырёх рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов с отставанием 26,3 секунды, допустив три промаха. Тройку призёров замкнул Никита Поршнев с двумя промахами (+30,0).
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