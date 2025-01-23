Кубок мира по биатлону, шестой этап, спринт, мужчины: во сколько начало, стартовый лист

В пятницу, 24 января, в немецком Рупольдинге продолжится шестой этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. В очередной соревновательный день будет разыгран комплект наград в мужском спринте. Старт гонки запланирован на 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами некоторых биатлонистов.

Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Мужчины, спринт 10 км. Стартовый лист:

18. Йоханнес Кюн (Германия).

26. Андрей Расторгуев (Латвия).

28. Лукас Хофер (Италия).

30. Мартин Понсилуома (Швеция).

32. Юстус Штрелов (Германия).

39. Симон Эдер (Австрия).

42. Тарьей Бё (Норвегия).

44. Фабьен Клод (Франция).

46. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

48. Йоханнес Бё (Норвегия).

50. Томмазо Джакомель (Италия).

56. Кентен Фийон Майе (Франция).

58. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

60. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

62. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

66. Эмильен Жаклен (Норвегия).

68. Филипп Наврат (Германия).

70. Эрик Перро (Франция).

Этап КМ в Антхольце проходит с 23 по 26 января.