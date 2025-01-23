Лу Жанмонно раскрыла секрет победы в спринте Антхольца
Поделиться
Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала победу в спринте на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Она сумела поразить все 10 мишеней.
«Выиграть спринт — нечто особенное, потому что такое со мной случалось лишь однажды. До этого момента у меня не было хороших результатов в спринте в этом сезоне, так как стреляла я плохо. Поэтому решила сосредоточиться на этом. А потом мне помогла моя форма, которая становилась всё лучше и лучше после Рупольдинга», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.
Второе место в спринте завоевала немка Селина Гротиан, а тройку призёров замкнула её соотечественница лидер общего зачёта Франциска Пройс.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:09.5
2
Селина Гротиан
Германия
+7.2
3
Франциска Пройс
Германия
+16.7
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2025
-
21:50
-
21:30
-
21:15
-
20:44
-
20:25
-
19:00
-
18:45
-
18:16
-
17:35
-
17:19
-
15:07
-
15:05
-
13:30
-
12:53
-
12:47
-
12:19
- 22 января 2025
-
21:20
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:19
-
20:07
-
19:13
-
19:04
-
17:48
-
17:15
-
17:06
-
15:43
-
10:57
-
00:18
- 21 января 2025
-
23:46
-
23:29
-
23:05
-
22:32
-
22:11