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Лу Жанмонно раскрыла секрет победы в спринте Антхольца

Лу Жанмонно раскрыла секрет победы в спринте Антхольца
Лу Жанмонно
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала победу в спринте на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Она сумела поразить все 10 мишеней.

«Выиграть спринт — нечто особенное, потому что такое со мной случалось лишь однажды. До этого момента у меня не было хороших результатов в спринте в этом сезоне, так как стреляла я плохо. Поэтому решила сосредоточиться на этом. А потом мне помогла моя форма, которая становилась всё лучше и лучше после Рупольдинга», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Второе место в спринте завоевала немка Селина Гротиан, а тройку призёров замкнула её соотечественница лидер общего зачёта Франциска Пройс.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:09.5
2
Селина Гротиан
Германия
+7.2
3
Франциска Пройс
Германия
+16.7
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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