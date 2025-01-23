Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Пройс — о бронзе в спринте КМ: моей целью было заполучить личный подиум в Антхольце

Пройс — о бронзе в спринте КМ: моей целью было заполучить личный подиум в Антхольце
Франциска Пройс
Комментарии

Лидер общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс оценила свой результат в спринте на этапе в Антхольце (Италия). Немецкая спортсменка заняла третье место, проиграв с чистой стрельбой француженке Лу Жанмонно 16,7 секунды.

«Моей целью было заполучить личный подиум в Антхольце, потому что я никогда этого раньше не добивалась. Я уже несколько раз была близка к этому, но всегда терпела неудачу из-за одной ошибки. Вот почему было важным попасть в 10 мишеней из 10. Сегодня была неплохая гонка, просто Лу Жанмонно оказалась впереди меня», — приводит слова Пройс Nordic Magazine со ссылкой на пресс-службу немецкой сборной.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:09.5
2
Селина Гротиан
Германия
+7.2
3
Франциска Пройс
Германия
+16.7

Отметим, Франциска Пройс пока остаётся лидером общего зачёта Кубка мира и зачёта спринтерских гонок.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Материалы по теме
Лу Жанмонно раскрыла секрет победы в спринте Антхольца
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android