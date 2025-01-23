Пройс — о бронзе в спринте КМ: моей целью было заполучить личный подиум в Антхольце

Лидер общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс оценила свой результат в спринте на этапе в Антхольце (Италия). Немецкая спортсменка заняла третье место, проиграв с чистой стрельбой француженке Лу Жанмонно 16,7 секунды.

«Моей целью было заполучить личный подиум в Антхольце, потому что я никогда этого раньше не добивалась. Я уже несколько раз была близка к этому, но всегда терпела неудачу из-за одной ошибки. Вот почему было важным попасть в 10 мишеней из 10. Сегодня была неплохая гонка, просто Лу Жанмонно оказалась впереди меня», — приводит слова Пройс Nordic Magazine со ссылкой на пресс-службу немецкой сборной.

Отметим, Франциска Пройс пока остаётся лидером общего зачёта Кубка мира и зачёта спринтерских гонок.