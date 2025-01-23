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Симон заявила, что пробежала лучшую гонку в сезоне. Она стала пятой в спринте Антхольца

Симон заявила, что пробежала лучшую гонку в сезоне. Она стала пятой в спринте Антхольца
Жулия Симон
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Французская биатлонистка шестикратная чемпионка мира Жулия Симон прокомментировала своё выступление в спринте на шестом этапе КМ-2024/2025 в итальянском Антхольце. Она заняла пятое место, допустив один промах. Это лучший старт в сезоне для француженки, считает она.

«Как только я разогрелась, почувствовала себя в своей стихии. Это не идеал, но я знаю, как взять себя в руки и хорошо пробежать гонку. Рада вернуться в «цветы».

Трудно понять то, как ты себя чувствуешь, потому что здесь всегда приходится отталкиваться в условиях довольно длинной трассы. Не знала, о чём и думать, когда только финишировала. В итоге поняла, что это была моя лучшая гонка в сезоне на данный момент.

В пасьюте будет большая борьба. Лу [Жанмонно] снова была весьма сильна. Франциска [Пройс] – тоже. Вдвоём у них великолепная дуэль. Несмотря на то что мы позади, следить за ними очень весело», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 6, Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
23 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
21:09.5
2
Селина Гротиан
Германия
+7.2
3
Франциска Пройс
Германия
+16.7
Календарь Кубка мира по биатлону - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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