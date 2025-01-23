Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд отделалась предупреждением из-за инцидента с винтовкой в спринте Антхольца

Тандреволд отделалась предупреждением из-за инцидента с винтовкой в спринте Антхольца
Ингрид Тандреволд
Комментарии

Норвежской биатлонистке Ингрид Тандреволд вынесено предупреждение по поводу инцидента с винтовкой в спринте на шестом этапе КМ-2024/2025 в Антхольце (Италия). По ходу гонки у спортсменки порвался ремень на оружии, и она какое-то время несла винтовку на плече.

«Она обратилась к судье, который дал ей новую винтовку, а со старой она случайно покинула коврик. В итоге жюри сказало, что это было нарушением правил и что мы должны серьёзно относиться к безопасности. Это было предупреждение», — приводит слова пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиана Винклера NRK.

В финишном протоколе Тандреволд оказалась на 23-й позиции. В гонке на 7,5 км она допустила один промах и проиграла лидеру 1:30,4 секунды.

Материалы по теме
Фото
У Тандреволд порвался ремень по ходу спринта в Антхольце. Она несла винтовку на плече
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android