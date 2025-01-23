Тандреволд отделалась предупреждением из-за инцидента с винтовкой в спринте Антхольца

Норвежской биатлонистке Ингрид Тандреволд вынесено предупреждение по поводу инцидента с винтовкой в спринте на шестом этапе КМ-2024/2025 в Антхольце (Италия). По ходу гонки у спортсменки порвался ремень на оружии, и она какое-то время несла винтовку на плече.

«Она обратилась к судье, который дал ей новую винтовку, а со старой она случайно покинула коврик. В итоге жюри сказало, что это было нарушением правил и что мы должны серьёзно относиться к безопасности. Это было предупреждение», — приводит слова пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиана Винклера NRK.

В финишном протоколе Тандреволд оказалась на 23-й позиции. В гонке на 7,5 км она допустила один промах и проиграла лидеру 1:30,4 секунды.