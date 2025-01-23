«Не могу понять, что я не так сделала». Тандреволд — о предупреждении от судей на КМ

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась по поводу инцидента с винтовкой во время спринта на шестом этапе КМ-2024/2025 в Антхольце (Италия). По ходу гонки у спортсменки порвался ремень на оружии, и она какое-то время несла винтовку на плече. Судьи вынесли ей предупреждение.

«Не могу понять, что я не так сделала. Наверное, направила оружие не туда, куда следовало. Это единственное, что могло пойти не так. Я стреляла из того оружия, которое у меня было, и получила новое, запасное перед тем, как закончить стрельбу.

На самом деле, я весьма впечатлена тем, что закрыла четыре мишени. Вход сюда [на стрельбище] и так непростой, а когда вам приходится идти в подъём с оружием, часть которого висит и раскачивается, то это довольно тяжело», — приводит слова Тандреволд NRK.