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«Не могу понять, что я не так сделала». Тандреволд — о предупреждении от судей на КМ

«Не могу понять, что я не так сделала». Тандреволд — о предупреждении от судей на КМ
Ингрид Тандреволд
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Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась по поводу инцидента с винтовкой во время спринта на шестом этапе КМ-2024/2025 в Антхольце (Италия). По ходу гонки у спортсменки порвался ремень на оружии, и она какое-то время несла винтовку на плече. Судьи вынесли ей предупреждение.

«Не могу понять, что я не так сделала. Наверное, направила оружие не туда, куда следовало. Это единственное, что могло пойти не так. Я стреляла из того оружия, которое у меня было, и получила новое, запасное перед тем, как закончить стрельбу.

На самом деле, я весьма впечатлена тем, что закрыла четыре мишени. Вход сюда [на стрельбище] и так непростой, а когда вам приходится идти в подъём с оружием, часть которого висит и раскачивается, то это довольно тяжело», — приводит слова Тандреволд NRK.

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У Тандреволд порвался ремень по ходу спринта в Антхольце. Она несла винтовку на плече
Тандреволд отделалась предупреждением из-за инцидента с винтовкой в спринте Антхольца
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