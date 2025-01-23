Доротея Вирер высказалась по поводу ошибки, которая лишила её медали на этапе в Антхольце

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер оценила четвёртое место в спринте на домашнем этапе КМ-2024/2025 в Антхольце. Она допустила один промах и проиграла лидеру 28,0 секунды.

«Сегодня у нас были очень хорошие лыжи. На первом круге я чувствовала, что не прикладываю усилий. Нужно было контролировать себя, чтобы не ехать слишком быстро, потому что знала, что последний круг будет очень сложным. Очень жаль, что я ошиблась [на стрельбе стоя], но могло быть и хуже, потому что меня очень сильно трясло. Это был далёкий промах. Такое случается, когда ты устала. Это не очень лёгкая дистанция.

Когда я в хорошем самочувствии, то знаю, что смогу ещё разыграть свои карты. Конечно, если у меня немного болит спина, я знаю, что буду не так хороша. А когда у меня возникают физические проблемы, то я восстанавливаюсь немного медленнее, чем в молодости. Физиотерапевты делают отличную работу, так что я должна поблагодарить их», — приводит слова Вирер Fondo Italia.