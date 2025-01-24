Кубок мира по биатлону, 6-й этап, спринт, мужчины: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 24 января, в итальянском Антхольце состоится мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, начало которой запланировано на 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами ведущих биатлонистов.

Кубок мира — 2024/2025, шестой этап. Мужчины, спринт 10 км. Стартовый лист:

18. Йоханнес Кюн (Германия).

22. Никлас Хартвег (Швейцария).

24. Антонен Гигонна (Франция).

26. Андрей Расторгуев (Латвия).

28. Лукас Хофер (Италия).

30. Мартин Понсилуома (Швеция).

32. Юстус Штрелов (Германия).

37. Отто Инвениус (Финляндия).

38. Филипп Хорн (Германия).

39. Симон Эдер (Австрия).

40. Эмильен Клод (Франция).

42. Тарьей Бё (Норвегия).

44. Фабьен Клод (Франция).

46. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

48. Йоханнес Бё (Норвегия).

50. Томмазо Джакомель (Италия).

52. Кэмпбелл Райт (США).

54. Яков Фак (Словения).

56. Кентен Фийон Майе (Франция).

58. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

60. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

62. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

64. Мартин Улдаль (Норвегия).

66. Эмильен Жаклен (Франция).

68. Филипп Наврат (Германия).

70. Эрик Перро (Франция).